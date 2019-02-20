Путин предложил освободить от налога на прибыль музеи и театры

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года, - сказал российский лидер. - Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки".

По расчетам Путина, это позволит им ежегодно экономить 4 млрд рублей и направить их на свое развитие, повышение зарплат сотрудников. "Эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах", - добавил Путин.