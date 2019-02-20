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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин предложил освободить от налога на прибыль музеи и театры

По расчетам главы государства, это позволит ежегодно экономить 4 млрд рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил освободить от налога на прибыль региональные музеи, театры и библиотеки, сделав эту льготу бессрочной.

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"Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года, - сказал российский лидер. - Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки".

По расчетам Путина, это позволит им ежегодно экономить 4 млрд рублей и направить их на свое развитие, повышение зарплат сотрудников. "Эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах", - добавил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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