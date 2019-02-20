Росприроднадзор оценил ущерб от загрязнения реки аэропортом Петербурга в 162 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу оценил ущерб, причиненный реке Новая петербургским аэропортом Пулково, в 162 млн рублей и потребовал его возмещения. Соответствующий иск департамент подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Департамент Росприроднадзора по СЗФО накануне, 19 февраля, направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о возмещении вреда на сумму 162,662 млн рублей, причиненного реке Новая сбросом ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) сточных вод", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

По данным суда, иск зарегистрирован, однако пока не принят к рассмотрению. Кроме того, по данным Арбитражного суда Петербурга, Росприроднадзор также в январе текущего года подавал иск о прекращении деятельности ВВСС по сбросу стоков в реку, однако 6 февраля суд определил оставить иск без движения из-за того, что он был подан с нарушениями.

Кроме того, департамент ведомства также возбудил новое административное дело в отношении ВВСС. "Одновременно департаментом в отношении ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" проводится новое административное расследование по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ ("Нарушение правил водопользования") по факту нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в канал Новый и далее в реку Новая, в связи с поступлением обращений. В рамках административного расследования на минувшей неделе, 13 февраля, экспертной лабораторией Росприроднадзора произведен отбор проб сточной воды", - отметили в пресс-службе ведомства.

История с загрязнением реки

Как сообщалось, река Новая окрасилась в сине-зеленый цвет в прошлом году, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу начал проверку, в ходе которой установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз, в частности, концентрация этилового спирта в воде была превышена в 540 раз.

Ведомство установило, что виновником загрязнения является аэропорт Пулково и выставило управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" штраф. В компании сообщали, что загрязнение реки произошло из-за того, что зимой аэропорт часто проводил обработку самолетов антиобледенительными реагентами. Для уменьшения вреда экологии компания закупила специальные приборы для сбора реагентов с поверхности после обработки самолетов. "Методы сбора, введенные весной 2018 года, в настоящий момент активно используются", - сообщили ТАСС в пресс- службе ВВСС.

Кроме того, в компании отмечали, что воды Новой несут в себе продукты разложения свалки, а также в нее ведут сбросы еще несколько предприятий.

Ранее Росприроднадзор уже оштрафовал управляющую аэропортом компанию на 200 тыс. рублей. ВВСС пыталась оспорить штраф в суде, однако 16 января Дзержинский районный суд Петербурга оставил без изменений постановление Росприроднадзора о штрафе без изменений.

Городской комитет по природопользованию также пытался оштрафовать ВВСС за загрязнение реки. Компания подала в суд, и он встал на ее сторону, запретив повторно наказывать компанию в связи с тем, что она не находится в ведении администрации города. Затем в середине ноября прошлого года Северо-Западное следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Новой. Дело возбуждено по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Кроме того, по данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, компания ВВСС также направляла претензию турецкой компанией IC ICTAS, которая в 2011 строила очистные сооружения в аэропорту. По информации ведомства, они были построены с нарушениями, однако в случае судебного разбирательства с подрядчиком спор должен рассматриваться Лондонским международным третейским судом, так как договор регулируется нормами международного права.