Мосгордума приняла закон о создании в столице инновационного кластера

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы приняли закон, предусматривающий создание инновационного кластера столицы для научно-технологического развития страны, передает в среду корреспондент ТАСС.

"В целях развития инновационного потенциала города Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития РФ на территории города Москвы создается инновационный кластер, обеспечивающий координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Законопроектом устанавливаются правовые основы создания и функционирования инновационного кластера, определяются цели и задачи его деятельности, обязанности участников и полномочия правительства города. Кроме того, проектом закона предусматривается, что для финансового и функционального обеспечения кластера создается некоммерческая организация в организационно-правовой форме фонда.

"Принятие закона будет способствовать созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития Российской Федерации, разработки и внедрения инновационных технологий, обеспечения научно-технической и производственной кооперации и координации взаимодействия участников кластера", - подчеркнул он.

Возможность внедрения новых разработок

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что дает зеленый свет для внедрения новых разработок, научных и образовательных технологий, которые уже в самом ближайшем будущем трансформируются в реальный сектор экономики и принесут материальную пользу.

"Приняв закон об инновационном кластере, мы выполнили запрос от малого и среднего бизнеса на создание единой площадки для реализации научного, образовательного и промышленного потенциала нашего города. Москва уверенно перенимает опыт тех мегаполисов, где кластерная концепция получила самое широкое развитие. Уверен, через несколько лет уже Москва будет делиться своими наработками по эффективному созданию инновационного кластера, в том числе и в части формирования правовой базы", - добавил парламентарий.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Также президент поручил создать фонд, обеспечивающий работу кластера. Средства на функционирование фонда будут выделяться из бюджета Москвы.

В кластер войдет более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности. Участниками кластера смогут стать компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты инновационной инфраструктуры.

По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, предполагается, что со временем деятельность кластера выйдет за границы столицы, а затем и России. В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. Кластер не будет привязан к определенной территории: все московские компании, которые примут определенные требования и условия участия, смогут в него войти.

Правительство Москвы обеспечит создание IT-платформы, где все участники смогут зарегистрироваться, а затем найти потенциальных партнеров, узнать об их продуктах, оборудовании, получить финансовую поддержку.