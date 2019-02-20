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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин поручил в течение ближайших лет начать эксплуатацию сетей 5G в России

Президент подчеркнул, что уже в 2019 году необходимо принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил в течение ближайших лет организовать в РФ повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и начать эксплуатацию систем связи пятого поколения (5G).

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О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Уже в текущем году необходимо принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощностей по хранению и обработке данных. И здесь также нужно смотреть вперед. Задача ближайших лет - организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения", - заявил Путин в среду в послании Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что технология пятого поколения мобильной связи в России, предположительно, будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. К 2024 году, согласно программе "Цифровая экономика", сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. человек. Технологию 5G тестируют в России МТС, "Вымпелком" и "Мегафон".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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