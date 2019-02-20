Путин поручил правительству создать бренд отечественной "зеленой" продукции

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой "зеленой" продукции. Об этом он сообщил в послании Федеральному собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Наше естественное преимущество, я думаю, что все с этим согласятся, - это огромные природные возможности, их нужно использовать для увеличения производства экологически чистой продукции. Поручаю правительству создать защищенный бренд отечественной чистой "зеленой" продукции, он должен подтверждать, что в ее производстве использовались только безопасные для здоровья людей технологии, служить гарантией качества на внешнем и внутреннем рынке. На внешнем пойдет все "влет", я вас уверяю", - сказал он.

Ранее по итогам встречи вице-премьера Алексея Гордеева с производителями органической продукции стало известно, что Россия может нарастить экспорт органической аграрной продукции в Германию до $2 млрд и занять 10% рынка в стране к 2025 году. При этом Гордеев подчеркивал необходимость создания полноценной инфраструктуры для производства, переработки, логистики, сертификации и прослеживаемости продукции, чтобы этот рынок работал полноценно и бесперебойно.

Путин в августе 2018 года подписал закон, регламентирующий производство в РФ органической продукции.

Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Положения закона не распространяются на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (за исключением продукции аквакультуры). Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Минсельхоз РФ ранее прогнозировал, что потенциально Россия может занять до 15% мирового рынка органической продукции.