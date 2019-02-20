Путин заявил об увеличении пропускной способности БАМа и Транссиба к 2025 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей увеличится в полтора раза до 210 млн тонн к 2025 году, сказал президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"В 2025 году более чем в 1,5 раза - до 210 млн тонн - вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба", - сказал глава государства.

Президент добавил, что это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн - на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года. Как ранее сообщал первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов, возможный переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года - даст прирост грузов по данному направлению в 2024-2025 годах около 114 млн т по сравнению с 2012 годом.

По данным РЖД, общий объем инвестиций ОАО "Российских железных дорог" в развитие Восточного полигона - Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей - в 2018 году составил более 47 млрд рублей.