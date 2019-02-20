Путин заявил, что программа развития сельских территорий должна заработать с 2020 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Государственная программа комплексного развития сельских территорий должна заработать с 1 января 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Я обращаю внимание, правительству уже в этом году необходимо принять новую программу по развитию сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года", - сказал глава государства.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что проект государственной программы комплексного развития сельских территорий будет рассмотрен на ближайшем заседании правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного комплекса.