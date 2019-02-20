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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин заявил, что программа развития сельских территорий должна заработать с 2020 года

По словам президента, принять эту программу кабмину нужно уже в 2019 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Государственная программа комплексного развития сельских территорий должна заработать с 1 января 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"Я обращаю внимание, правительству уже в этом году необходимо принять новую программу по развитию сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года", - сказал глава государства.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что проект государственной программы комплексного развития сельских территорий будет рассмотрен на ближайшем заседании правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного комплекса.

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Министр напомнил, что первое совещание, посвященное обсуждению программы, состоялось в конце января под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам Патрушева, в ходе этого совещания были обозначены ключевые приоритеты и поставлены конкретные задачи и сроки их выполнения всем заинтересованным органам власти. Он также сообщил о том, что Минсельхоз создал специальную рабочую группу по подготовке указанной госпрограммы.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз должен подготовить госпрограмму по развитию сельских территорий до июня 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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