Эксперт: тарифы на авиастрахование в 2019 году вырастут в среднем на 10%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тарифы на страхование рисков авиакомпаний в 2019 году в среднем вырастут на 10%, считает замгендиректора "Альфастрахования" по авиационному страхованию Илья Кабачник.

"Тарифы будут немножко расти. С точки зрения авиакомпаний мы точно часть международного рынка, поэтому мы можем закладывать повышение порядка 10%, плюс-минус, в среднем", - сказал он журналистам в кулуарах международной конференции по авиационному и космическому страхованию в России.

По словам Кабачника, предметом дискуссии страховщиков и авиакомпаний с точки зрения тарифов может стать обновление парка авиационной техники, ремонт которой стоит дороже.

"В современном мире процентов 60-70 выплат страховых компаний приходится на то, что для обывателя выглядит как мелкий инцидент. При переходе на следующее поколение техники, с композитными материалами, стоимость одного и того же происшествия, например, если мы возьмем попадание крупной птицы в двигатель, отличается примерно в 10 раз. При этом частота этих событий не поменяется, их вероятность будет точно такая же", - сказал он.

Кабачник отметил, что последние годы страховые тарифы для авиакомпаний в РФ снижались.

"Ежегодное снижение тарифов составляло, грубо говоря, для средней авиакомпании 10%, в диапазоне 10-15% это было совершенно нормально. Поэтому за последние годы их тарифы по страхованию снизились процентов на 70% в совокупности за 5 лет, то есть в 3 раза", - сказал он. Россия в этом смысле является исключением, в мире тарифы по авиастрахованию растут, добавил представитель международного перестраховщика Swiss Re Феликс Кесслер.

При этом в РФ сборы по авиастрахованию в 2018 году в рублях остались на том же уровне, но, так как страховые тарифы номинированы в долларах, в реальном выражении они снижаются, отметил Кабачник.

Основные убытки страховщикам приносят не крупные авиакомпании, а вертолеты и, зачастую, небольшие региональные перевозчики, отметил Кабачник. По его оценкам, тарифы для вертолетов нужно повысить примерно в 2 раза, чтобы выровнять убыточность для страховщиков.