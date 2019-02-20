Путин: развитие инфраструктуры имеет огромное значение для укрепления "каркаса" страны

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Модернизация и развития инфраструктуры имеет огромное значение для укрепления "каркаса" государства, дает импульс развитию территорий и способствует экономическому росту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"На базе передовых технологий нужно форсировать модернизацию инфраструктуры, это имеет огромное значением для укрепления связанности страны. Особенно это важно для нас - для страны с самой большой территорией в мире. Это имеет огромное значение для укрепления всего "каркаса" государства, для раскрытия потенциала территорий для роста экономики Российской Федерации", - сказал президент.

Он напомнил, что в этом году открывается железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое даст "мощный импульс" для развития Крыма и Севастополя.

Кроме того, как сообщил президент, на всем протяжении начнет работать скоростная трасса Москва - Санкт-Петербург. "А это новые возможности и для бизнеса, это новые рабочие места для жителей Новгородской, Тверской, Ленинградской, Московской областей", - подчеркнул глава государства.

Также за ближайшие шесть лет на территории Российской Федерации будут реконструированы более 60 аэропортов, отметил президент. В том числе, напомнил он, строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском.