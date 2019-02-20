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Греф ожидает снижения темпов роста инфляции во второй половине года

Глава Сбербанка Герман Греф Денис Тырин/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Денис Тырин/ТАСС

Греф ожидает снижения темпов роста инфляции в РФ во второй половине года.

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