Орешкин сообщил, что рост ВВП в январе составил 0,7% в годовом исчислении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Рост ВВП России в январе 2019 года составил 0,7% в годовом исчислении, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"ВВП РФ в январе, по нашей оценке, вырос на 0,7% год к году. Январь с точки зрения годовой цифры - месяц с наименьшим объемом ВВП, поэтому с точки зрения всего года имеет минимальное влияние и на нее большого внимания обращать не стоит. Но, как мы и ожидали, замедление в первом квартале действительно есть, но ничего экстраординарного точно ничего нет", - сказал министр.

Орешкин также заявил, что инфляция в России вернется к целевому уровню в 4% в первом полугодии 2020 года.

"По нашим оценкам, это произойдет в начале следующего года, когда эффект от повышения НДС уйдет из динамики цен. Потому что мы видим, что если убрать эти разовые факторы, связанные с повышением НДС, ростом тарифов по мусорной тематике, переносом сроков тарифов на 1 января, то в целом инфляция без этих факторов находится в тех рамках, в которых она должна находиться <...> Поэтому первое полугодие следующего года - это срок, когда инфляция вернется к целевым значениям", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, когда инфляция вернется к целевому уровню 4%.

По его словам, инфляционная картина в начале 2019 года развивается лучше, чем ожидали Минэкономразвития и ЦБ. "Будем надеяться, что позитивная динамика в ближайшие месяцы сохранится", - добавил Орешкин.