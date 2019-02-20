Минфин предложил продлить на год отсрочку по применению контрольно-кассовой техники для ИП

"С учетом проведения эксперимента по применению налога на профессиональный доход прошу представить предложения о том, чтобы, пока мы не установили на всей территории страны новый режим для лиц, не имеющих наемных работников, перенести срок обязательного применения ККТ такими налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями, на год", - сказал Силуанов.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил на год продлить отсрочку по применению новой контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на заседании коллегии по итогам работы Федеральной налоговой службы за 2018 год.

От покупки ККТ до первого чека: что нужно знать предпринимателю для запуска онлайн-кассы

В 2019 году пройдет заключительный этап реформы ККТ. Как отметил глава Минфина, до 1 июля ФНС предстоит перевести на ККТ нового типа около 3 млн предпринимателей.

"Сегодня кассовые аппараты установили почти 900 тыс. налогоплательщиков. В текущем году нам предстоит перевести до 1 июля еще порядка 3 млн налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, - указал Силуанов. - Нам важно, чтобы завершающий этап перехода на новую кассовую технику прошел максимально комфортно для налогоплательщиков, без сбоев, несмотря на такой значительный объем работ".

По данным ФНС, за время проведения реформы ККТ было зарегистрировано 2,3 млн касс.

О применении ККТ

Президент России Владимир Путин в июле 2018 года подписал закон об освобождении от применения ККТ с функцией передачи данных онлайн в налоговые органы при проведении ряда торговых операций организациями и индивидуальными предпринимателями.

Закон освобождает от обязанности применения ККТ нового типа кредитные организации при расчетах и других банковских операциях, а также организации, которые взимают плату за пользование парковочными местами, при условии перечисления собранных ими средств в бюджетную систему РФ.

Кроме того, закон позволяет не использовать ККТ государственным и муниципальным библиотекам, а также библиотекам образовательных организаций при оказании ими дополнительных платных услуг, связанных с библиотечным делом (в частности, услуги ксерокопирования).

От использования кассовых аппаратов указанного типа освобождаются лица, продающие безалкогольные напитки, в том числе через автоматические устройства для расчетов, а также продавцы молока в розлив и продавцы газет и журналов.

Кроме того, онлайн-кассы разрешается не использовать при продажах на борту воздушных судов.

Предусматривается также освобождение от использования ККТ в труднодоступных местностях.