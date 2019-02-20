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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Платформа, где бизнес сможет заявить о давлении, должна заработать к концу 2019 года

Президент РФ Владимир Путин добавил, что правоохранительным органам не нужно пугаться, так как платформа поможет оперативно получать информацию для принятия решений на ведомственном уровне
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что онлайн-платформа для информации о проверках бизнеса, где предприниматели смогут заявить о давлении на них, должна заработать к концу 2019 года.

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"Также деловые объединения предлагают создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и обращаться к руководителям правоохранительных органов. Поручаю правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которая позволит запустить этот механизм. К концу [2019] года такая платформа должна действовать хотя бы в пилотном режиме", - сказал Путин.

Он добавил, что правоохранительным органам не нужно пугаться, так как платформа поможет оперативно получать информацию для принятия решений на ведомственном уровне.

В ноябре 2018 года президент РФ поручил правительству, Генпрокуратуре и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства усовершенствовать порядок ведения реестра проверок. В частности, Путин поручил унифицировать ввод сведений в информационную систему "Единый реестр проверок" и предусмотреть механизм сопоставления ее данных с информацией, полученной от субъектов малого и среднего бизнеса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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