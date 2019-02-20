Силуанов: допрасходы бюджета на поручения президента составят 100-120 млрд рублей ежегодно

"По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 млрд рублей", - сказал он, отметив, что правительство будет изыскивать такие ресурсы "в ходе исполнения бюджета". "Уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены", - добавил Силуанов.

В федеральном бюджете на 2019 год заложены расходы на уровне 18,037 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей.

Силуанов также рассказал, что на выполнение указа президента об обеспечении социальными выплатами пенсионеров сверх прожиточного минимума потребуется 150-160 млрд рублей за шесть лет. "В целом, если говорить о шестилетнем периоде, то, по оценкам, эта сумма около 150-160 млрд рублей, по текущему году это будет около 15-20 млрд [рублей]", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках индексации пенсий Силуанов сообщил, что ее проведут при выплате очередной пенсии. "Она будет произведена при выплате очередной пенсии, будут пересчитаны пенсии, ресурсы для этого в бюджете есть", - подчеркнул министр финансов.

В своем послании Федеральному собранию Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках пенсионных изменений, и потребовал немедленно ее устранить. Путин пояснил, что "государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат". "Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - добавил он.