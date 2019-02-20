"Мечел" не обсуждал с кредиторами продажу Эльгинского проекта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Мечел" не обсуждал со Сбербанком и ВТБ, кредитующими компанию, возможную продажу Эльгинского проекта. Об этом сообщили журналистам глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы не можем продать. Мы кредиторы, обслуживается кредит. У нас до следующего года никаких вопросов не возникает. Но мы, банк ВТБ, эту тему не обсуждаем. Интереса у нас приобрести нет", - сказал Костин журналистам, отметив, что вопрос продажи проекта должен обсуждаться между акционерами Эльгинского проекта.

"Не знаю, со мной не обсуждали", - сказал Греф, отвечая на вопрос, известно ли ему о планах "Мечела" продать Эльгинский проект.

Ранее газета "Ведомости" писала, что "Мечел" может в 2019 году продать Эльгинское месторождение высококачественного коксующегося угля, чтобы получить возможность рассчитаться по долгам.

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд т. "Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел транс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

Чистый долг "Мечела", не включая штрафы и пени по просроченной задолженности, по состоянию на 30 сентября 2018 года составлял 464,179 млрд рублей против 466,873 млрд рублей на конец 2017 года.