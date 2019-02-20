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Орешкин 21 февраля обсудит с министром экономики Германии "Северный поток - 2"

Министр экономического развития назвал "Северный поток - 2" одним из ключевых совместных проектов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе рабочего визита в Берлин планирует обсудить с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером "Северный поток - 2" как один из ключевых совместных проектов.

"Я буду обсуждать экономическое сотрудничество. "Северный поток - 2" является сейчас одним из ключевых совместных проектов. Но, конечно же, не единственным - у нас есть инвестиционные проекты в абсолютно разных сферах", - сказал Орешкин журналистам.

"Сейчас активно работаем и с нашими французскими партнерами, и с немецкими, чтобы позитивное движение, которое сформировалось за последний год, активно продолжалось. Я еду обсуждать позитивную повестку совместного развития на благо ЕС и России", - добавил министр.

Теги
ГерманияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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