Орешкин 21 февраля обсудит с министром экономики Германии "Северный поток - 2"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе рабочего визита в Берлин планирует обсудить с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером "Северный поток - 2" как один из ключевых совместных проектов.

"Я буду обсуждать экономическое сотрудничество. "Северный поток - 2" является сейчас одним из ключевых совместных проектов. Но, конечно же, не единственным - у нас есть инвестиционные проекты в абсолютно разных сферах", - сказал Орешкин журналистам.

"Сейчас активно работаем и с нашими французскими партнерами, и с немецкими, чтобы позитивное движение, которое сформировалось за последний год, активно продолжалось. Я еду обсуждать позитивную повестку совместного развития на благо ЕС и России", - добавил министр.