Титов: правоохранительным органам нужно внимательно относиться к законам для бизнеса в РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что основная проблема во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных органов заключается в не всегда внимательном отношении к соответствующим законам и постановлениям среди некоторых представителей ведомств. Такое мнение он высказал в среду ТАСС, комментируя послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

Президент в своем послании Федеральному собранию отметил, что проблема взаимоотношений между бизнесом и правоохранительными органами остается, и попросил Генпрокуратуру РФ еще раз проанализировать ситуацию и разработать свои решения.

"Очень хорошо, что президент уделил отношениям между <...> органами и бизнесом особое внимание. Действительно, нерешенные проблемы в этой сфере обходятся экономике все дороже. И здесь дело не столько в правильных или неправильных законах. И законы, и истолковывающие их постановления для бизнеса в большинстве случаев вполне хороши, только конкретные исполнители не обращают на них внимания", - сказал Титов.

В качестве примера он привел статьи Уголовно-процессуального кодекса, которые запрещают заключать предпринимателей в СИЗО по экономическим обвинениям и требуют от следствия принимать без проверки обстоятельства, установленные прежде арбитражным судом. Титов отметил, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 89% россиян относятся к бизнесу положительно. "Эти статьи нарушаются, <...> и государство, и общество совместными усилиями должны переломить тенденцию к бесконечному прессингу бизнеса. На бизнесе сегодня лежат слишком серьезные задачи, чтобы выносить это бремя", - добавил бизнес-омбудсмен.