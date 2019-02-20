Минэкономразвития и МИД проработают введение электронных виз

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития и МИД будут активно прорабатывать введение электронных виз, а также возможность снижения цен на визы для иностранных граждан. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Сейчас будем прорабатывать в том числе с министерством иностранных дел [введение электронных виз]. Это одна из ключевых мер, которая может серьезно повысить в средне- и долгосрочной перспективе динамику въездного туризма. Одним из основных трендов будет цифровизация сферы туризма", - сказал он, комментируя послание президента Федеральному собранию.

По его словам, надо обеспечить открытый доступ к сведениям обо всех туристических объектах и маршрутах в России. "И, конечно, система электронных виз должна быть встроенным элементом, как это связывалось с чемпионатом мира. Это может связываться с другими событиями. Там целый набор историй, которые мы сейчас детально прорабатываем", - сказал он.

Отвечая на опрос, возможно снижение цен на визы для иностранных туристов, Орешкин отметил: "Это необходимо. И стоимость, и сроки, и процедуры - все это должно быть максимально облегчено так, чтобы не повредить, конечно, вопросам безопасности".