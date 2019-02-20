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Орешкин: решение проблемы давления на бизнес должно носить системный характер

Как отметил министр экономического развития, президент обратил внимание на необоснованные аресты и долгое содержание под стражей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Решение проблемы давления в отношении бизнеса должно носить системный характер, по этому принципу надо подходить и к ситуации с задержанием сооснователя Baring Vostok. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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"То, о чем сказал президент, - что эта проблема носит системный характер, ее нужно решать системно. Поэтому все случаи, которые подпадают под нее, нужно рассматривать исходя из этих подходов", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать конкретную ситуацию с задержанием сооснователя Baring Vostok Майкла Калви.

По словам Орешкина, президент обратил внимание на необоснованные аресты, долгое содержание под стражей. "Здесь очень важно, чтобы было найдено системное решение, которое, конечно же, будет касаться и конкретных отдельных случаев", - добавил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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