ЦБ будет "проводить работу" с банками, которые не снизят комиссию за переводы

МАГНИТОГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Банк России будет "проводить работу" с банками, которые не будут снижать тарифы за переводы в рамках системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности в финансовой сфере.

"Если ряд банков будет использовать систему быстрых платежей в целях излишнего обогащения - не менять тарифы или держать их на прежнем уровне, хотя их издержки снизились в разы, мы с такими банками будем проводить работу", - сказала она.

Однако пока СБП не заработала в полноценном режиме для широкого круга пользователей, рано говорить о том, какая комиссия за перевод будет для конечного пользователя, отметила первый зампред ЦБ. Поскольку в 2019 году комиссии для банков не будет, то и для клиентов стоимость данной услуги будет близка к нулю.

"В дискуссиях, в которых мы пребываем с банками, мы получили информацию, что все банки планируют воспользоваться преимуществом нулевого тарифа, который они как банки платят Центральному банку, для того, чтобы минимизировать [комиссии] и где-то в ноль предлагать такую услугу клиенту", - пояснила Скоробогатова.

Регулятор готов рассматривать предложения банков по установке верхней границы комиссии за платежи в рамках СБП, если такие предложения будут, добавила она.

Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.