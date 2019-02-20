"АвтоВАЗ" начал производство битопливной Lada Largus

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании. Таким образом, в линейке "АвтоВАЗа" станет две битопливных модели.

Как отмечается в сообщении компании, газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и пятиместные пассажирские версии семейства Largus: фургон, пятиместный универсал и версию Largus Cross. Цены начинаются от 728,3 тыс. рублей.

Сейчас в линейке "АвтоВАЗа" с метановой газобаллонной установкой есть также Vesta CNG, выпускающаяся с 2017 года.

Производство двигателей в газомоторном варианте включено в специальный инвестиционный контракт (СПИК), который группа "АвтоВАЗ" с привлечением "Рено Россия", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" и "Мицубиси Моторс Рус" заключил с регионами и властями РФ, говорил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.