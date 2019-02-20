AFP: суд во Франции оштрафовал швейцарский банк UBS за уклонение от уплаты налогов

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Французский суд арестовал швейцарский банк UBS на сумму в €3,7 млрд по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP).

Как подчеркивает агентство, сумма штрафа является самым тяжелым наказанием, когда-либо применявшимся французским правосудием по делам об уклонении от налогов.

AFP указывает, что французское отделение банка (UBS France) также было оштрафовано на сумму в €15 млн. Таким образом, суд удовлетворил требование Национальной финансовой прокуратуры Франции, озвученные в ноябре.

Помимо этого по гражданскому иску в этом деле суд обязал швейцарский банк, его французский филиал и трех бывших руководителей выплатить французскому государству ущерб в размере €800 тыс. Сразу после вынесения вердикта адвокаты банка заявили о намерении обжаловать решение суда.

По данным следствия, банк организовал схему ухода от налогов для состоятельных клиентов из Франции в период с 2004 по 2011 годы, давая им возможность открывать счета в Швейцарии без уведомления французских властей. Как утверждали следователи, в результате махинаций мимо государственных налоговых органов были проведены около €10 млрд.

В новость были внесены изменения (16:46 мск) — добавлена реакция адвокатов