Как социальные контракты позволяют бороться с бедностью в России

В рамках социального контракта люди, находящиеся за чертой бедности и в основном живущие в сельской местности, получают электронные продовольственные карточки и приобретают домашний скот, осваивают новые профессии и становятся предпринимателями, сообщили ТАСС в представители власти регионов, где распространена такая практика.

Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию привел социальный контракт в качестве примера поддержки населения в трудной жизненной ситуации. В частности, он отметил особые успехи в реализации проекта в Томской, Калужской, Ульяновской, Вологодской и Нижегородской областях. Социальный контракт предполагает поддержку малоимущих на условиях выполнения определенных условий - например, гражданин может получить денежные средства в рамках социального контракта, если обучится новой профессии.

Снижение бедности на селе

Как сказал журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, действующая в регионе пять лет практика заключения социальных контрактов с многодетными малоимущими семьями позволила улучшить материальное положение почти всем участникам программы.

"Очень важно, что президент отметил достижения отдельных регионов, в том числе и Вологодской области по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект с социальными контрактами мы реализуем с 2014 года, и ежегодно более трех тысяч семей получают пособие для развития собственного дела. Это позволило более 95% семей, которые получали помощь, вывести из зоны бедности", - сказал Кувшинников.

Его мнение поддержал и вице-губернатор Томской области Иван Деев. "Росстат признает человека бедным, когда в его семье доход на человека меньше прожиточного минимума. Таким людям мы предлагаем трудоустройство, переобучение, чтобы человек мог найти работу в своем селе. Средства, которые получает малоимущий, идут на развитие личного подсобного хозяйства, ремонт жилья, приобретение мебели, одежды или обуви, взамен получатель соцподдержки должен найти работу, обучиться новой профессии", - сказал он.

Томский вице-губернатор уточнил, что ежегодно на реализацию проекта выделяется около 13 миллионов рублей, в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 5486 человек. Как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, по итогам послания в регионе в ближайшее время будет разработана дорожная карта, которая дополнит социальные контракты и введет другие меры поддержки нуждающихся.

"Это социальные контракты, которые глава государства назвал эффективным механизмом борьбы с бедностью, и региональное соглашение о минимальной заработной плате, которое мы каждый год подписываем с объединениями работодателей и профсоюзами, и адресная социальная поддержка тех, кто в ней нуждается", - приводит пресс-служба слова главы региона Сергея Жвачкина.

Семейное предпринимательство и продовольственные карты

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Калужской области, в регионе участникам программы социального контракта раз в пять лет назначается единовременная или ежемесячная выплата. Единовременная выплата не может превышать 65 тысяч рублей для ведения личного подсобного хозяйства, и 100 тысяч - на осуществление предпринимательской деятельности.