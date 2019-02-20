Как социальные контракты позволяют бороться с бедностью в России

ТАСС, 20 февраля. Социальные контракты, которые президент РФ Владимир Путин обозначил как эффективную меру поддержки малоимущих граждан, успешно реализуются в ряде российских регионов.
В рамках социального контракта люди, находящиеся за чертой бедности и в основном живущие в сельской местности, получают электронные продовольственные карточки и приобретают домашний скот, осваивают новые профессии и становятся предпринимателями, сообщили ТАСС в представители власти регионов, где распространена такая практика.
Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию привел социальный контракт в качестве примера поддержки населения в трудной жизненной ситуации. В частности, он отметил особые успехи в реализации проекта в Томской, Калужской, Ульяновской, Вологодской и Нижегородской областях. Социальный контракт предполагает поддержку малоимущих на условиях выполнения определенных условий - например, гражданин может получить денежные средства в рамках социального контракта, если обучится новой профессии.
Снижение бедности на селе
Как сказал журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, действующая в регионе пять лет практика заключения социальных контрактов с многодетными малоимущими семьями позволила улучшить материальное положение почти всем участникам программы.
"Очень важно, что президент отметил достижения отдельных регионов, в том числе и Вологодской области по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект с социальными контрактами мы реализуем с 2014 года, и ежегодно более трех тысяч семей получают пособие для развития собственного дела. Это позволило более 95% семей, которые получали помощь, вывести из зоны бедности", - сказал Кувшинников.
Его мнение поддержал и вице-губернатор Томской области Иван Деев. "Росстат признает человека бедным, когда в его семье доход на человека меньше прожиточного минимума. Таким людям мы предлагаем трудоустройство, переобучение, чтобы человек мог найти работу в своем селе. Средства, которые получает малоимущий, идут на развитие личного подсобного хозяйства, ремонт жилья, приобретение мебели, одежды или обуви, взамен получатель соцподдержки должен найти работу, обучиться новой профессии", - сказал он.
Томский вице-губернатор уточнил, что ежегодно на реализацию проекта выделяется около 13 миллионов рублей, в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 5486 человек. Как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, по итогам послания в регионе в ближайшее время будет разработана дорожная карта, которая дополнит социальные контракты и введет другие меры поддержки нуждающихся.
"Это социальные контракты, которые глава государства назвал эффективным механизмом борьбы с бедностью, и региональное соглашение о минимальной заработной плате, которое мы каждый год подписываем с объединениями работодателей и профсоюзами, и адресная социальная поддержка тех, кто в ней нуждается", - приводит пресс-служба слова главы региона Сергея Жвачкина.
Семейное предпринимательство и продовольственные карты
Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Калужской области, в регионе участникам программы социального контракта раз в пять лет назначается единовременная или ежемесячная выплата. Единовременная выплата не может превышать 65 тысяч рублей для ведения личного подсобного хозяйства, и 100 тысяч - на осуществление предпринимательской деятельности.
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"В 2018 году в Калужской области 67 семей получили помощь на основании социального контракта. Четыре семьи направили деньги на ведение предпринимательской деятельности и закупили мотоблоки, стационарные теплицы, холодильные установки. 63 семьи купили коров, кур, поросят, коз. Такая программа социальной адаптации позволяет многодетным малоимущим семьям чувствовать себя уверенно и самостоятельно выходить на новый уровень благосостояния, дает возможность самостоятельно использовать собственные навыки и способности для обеспечения себя оптимальным доходом", - сообщили ТАСС в пресс-службе.
Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Ольга Касимова сообщила ТАСС, что в регионе адресную помощь в рамках социального контракта получатели направляют на развитие личного подсобного хозяйства и получение электронной продовольственной карты. Она пояснила, что на такую карту на период действия контракта ежемесячно зачисляется 1 000 рублей. Их можно потратить на продукты питания российского производства. По итогам 2018 года продуктовые карты получили более 5 тыс. человек, сказала Касимова.
Адресный характер поддержки
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, власти региона сделали ставку на адресный характер мер поддержки и проработку плана помощи каждой конкретной семье.
"В этом году мы усовершенствуем механизм социального контракта, наполним его новыми функциями. Необходимо работать над повышением уровня благосостояния каждой конкретной семьи. Это помощь в поиске работы, поддержка при создании собственного дела, получении дополнительных источников дохода", - цитирует Никитина пресс-служба правительства области.
По его словам, в контракте будут прописаны четкий алгоритм действий и обязанности сторон. "Это позволит добиться максимального результата и наиболее эффективного использования выделяемых средств", - отметил губернатор.