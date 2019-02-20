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Власти КБР компенсировали жителям 127 млн рублей платежей за коммунальные услуги

Зампред правительства региона Владимир Болотоков назвал причину, по которой региону не удается добиться существенного снижения роста задолженности

НАЛЬЧИК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) компенсировали траты по платежам за коммунальные услуги жителям республики на сумму 127 млн рублей за 2018 год. Об этом в среду ТАСС сообщил зампред правительства региона Владимир Болотоков.

"Правительством КБР оказывается ежемесячная помощь отдельным категориям граждан... по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг... Общая сумма расходов составила 127,7 млн рублей, в том числе за использование природного газа порядка 67 млн рублей", - сказал Болотоков.

По итогам 2018 года компенсация предоставлена более 90,9 тыс. льготным категориям граждан, что составляет 38% от общего количества абонентов. Субсидия жителям, у которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов на данную оплату в совокупном доходе семьи (15%), предоставлена 6 тыс. 151 семье, что составляет 2,8% от общего количества семей в КБР. Болотоков отметил, что компенсации предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и выполнении соглашений по ее погашению.

На начало года задолженность населения КБР за потребленный природный газ составила более 3 млрд рублей (более 2,5 млрд из которых просроченная задолженность). Уровень оплаты по всем категориям плательщиков в 2018 году составил 71,1%, что на 4,8% больше, чем в 2017 году. "Платежи теплоснабжающих компаний [за газ] с сентября по декабрь 2018 года выросли с 35,1% до 40,8%, а в декабре до 47,8%. По учреждениям, финансируемым из республиканского и местного бюджетов, уровень оплаты составляет 100%", - уточнил зампред.

Одной из причин, по которой не удается добиться существенного снижения роста задолженности, Болотоков назвал высокий износ инфраструктуры ЖКХ.

"Сегодня мы говорим о снижении роста задолженности, абсолютного снижения пока нет, чтобы добиться этого, необходима модернизация системы ЖКХ, оборудование которой изношено на 60%, пересмотр тарифной политики, внедрение ресурсосберегающих технологий. Примеры есть в Баксанском, Зольском, Прохладненском муниципальных районах, и их надо распространять на республику. Важно повышение ответственности и спрос с руководителей предприятий ЖКХ, органов исполнительной власти и местного самоуправления", - считает зампред правительства КБР.

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