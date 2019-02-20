Власти КБР компенсировали жителям 127 млн рублей платежей за коммунальные услуги

НАЛЬЧИК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) компенсировали траты по платежам за коммунальные услуги жителям республики на сумму 127 млн рублей за 2018 год. Об этом в среду ТАСС сообщил зампред правительства региона Владимир Болотоков.

"Правительством КБР оказывается ежемесячная помощь отдельным категориям граждан... по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг... Общая сумма расходов составила 127,7 млн рублей, в том числе за использование природного газа порядка 67 млн рублей", - сказал Болотоков.

По итогам 2018 года компенсация предоставлена более 90,9 тыс. льготным категориям граждан, что составляет 38% от общего количества абонентов. Субсидия жителям, у которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов на данную оплату в совокупном доходе семьи (15%), предоставлена 6 тыс. 151 семье, что составляет 2,8% от общего количества семей в КБР. Болотоков отметил, что компенсации предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и выполнении соглашений по ее погашению.

На начало года задолженность населения КБР за потребленный природный газ составила более 3 млрд рублей (более 2,5 млрд из которых просроченная задолженность). Уровень оплаты по всем категориям плательщиков в 2018 году составил 71,1%, что на 4,8% больше, чем в 2017 году. "Платежи теплоснабжающих компаний [за газ] с сентября по декабрь 2018 года выросли с 35,1% до 40,8%, а в декабре до 47,8%. По учреждениям, финансируемым из республиканского и местного бюджетов, уровень оплаты составляет 100%", - уточнил зампред.

Одной из причин, по которой не удается добиться существенного снижения роста задолженности, Болотоков назвал высокий износ инфраструктуры ЖКХ.

"Сегодня мы говорим о снижении роста задолженности, абсолютного снижения пока нет, чтобы добиться этого, необходима модернизация системы ЖКХ, оборудование которой изношено на 60%, пересмотр тарифной политики, внедрение ресурсосберегающих технологий. Примеры есть в Баксанском, Зольском, Прохладненском муниципальных районах, и их надо распространять на республику. Важно повышение ответственности и спрос с руководителей предприятий ЖКХ, органов исполнительной власти и местного самоуправления", - считает зампред правительства КБР.