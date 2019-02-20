Зарплаты врачей на Сахалине вырастут на 30% с 1 апреля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение с 1 апреля этого года повысить заработную плату медицинским работникам: врачам - на 30%, среднему составу - на 10%. Об этом в среду сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию подчеркнул необходимость в развитии человеческого потенциала.

"Мы начали свою работу именно с этих принципов, поставленных президентом <...> Приняли решение с 1 апреля дополнительно повысить зарплату медицинским работникам - врачам на 30% и среднему составу на 10% <…> Вложения в человеческий капитал, поддержка людей - вот что нужно стране и нашей области", - сказал Лимаренко.

В правительстве Сахалинской области ТАСС уточнили, что с 1 апреля ставка врача в регионе составит от 90 до 130 тыс. рублей. Разовая выплата на обустройство составит от 1,5 до 2,6 млн рублей. При этом, максимальная сумма будет выплачиваться для тех, кто поедет работать на Курилы. Сейчас в области решается вопрос с предоставлением жилья.