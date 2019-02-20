Росрыболовство ожидает снижения цены на красную икру из-за больших запасов продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство ожидает снижения розничных цен на продажу икры лососевых рыб из-за больших запасов продукции на складах. Собранные в 2018 году объемы в полтора раза больше, чем за 2017 год, сообщил в среду журналистам в ходе рабочей поездки в Симферополь замруководителя ведомства Василий Соколов.

"Сейчас порядка 25 тыс. т красной икры [на складах], часть ушла на экспорт, но не в огромных количествах <…> Это итоги 2018 года, что в полтора раза больше, чем в позапрошлом [2017] году <…> Будет снижение цен до путины, потому что надо распродать те запасы, что есть, поэтому продолжаем ожидать снижение цены. Оно есть, но снижение цены у производителей и в розницу - большая разница, в рознице [снизили] порядка 15-20%, а у производителей в полтора или два раза", - сказал он.

Ранее сообщалось, что производство красной икры в России по итогам 2018 года выросло в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 22,2 тыс. т. Производство черной икры в прошедшем году увеличилось на 7% и составило 32 т. Общий объем производства рыбной продукции в 2018 году остался на уровне предыдущего года и составил 4,2 млн т.