Новые тепличные комплексы, сады и фермы появятся на Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья ожидают в 2019 году завершения реализации десяти инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) края. Проекты общей стоимостью около 21,9 млрд рублей предусматривают создание новых тепличных комплексов, молочно-товарных ферм, садов и мощностей по производству мяса, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

"На Ставрополье в 2019 году планируют завершить реализацию десяти инвестпроектов в сфере АПК общей стоимостью 21,9 млрд рублей, которые позволят создать около 1,5 тыс. рабочих мест… В структуре инвестиций присутствуют как местные инвесторы, так и крупные российские компании", - говорится в сообщении.

По данным министерства, три компании планируют создать в регионе тепличные комплексы общей площадью более 60 га, два проекта касаются закладки садов, площадь которых составит около 327 га. Одна из компаний планирует расширение существующего комплекса по производству мяса индейки, два инвестора намерены создать две молочно- товарные фермы на 4 тыс. голов, еще два - реализовать проекты по переработке мяса мощностью 85,9 т в сутки.

В 2018 году в регионе были завершены восемь инвестпроектов общей стоимостью 8,34 млрд рублей. Как сообщалось, общий объем инвестиций в сферу АПК края стал рекордным по итогам 2018 года, превысив 20 млрд рублей. Рост составил 22% по сравнению с предыдущим годом. Основные направления для вложения инвестиций в регионе - овощеводство, мясное и молочное животноводство, садоводство и виноградарство, развитие логистической инфраструктуры и переработка.