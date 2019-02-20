РФПИ и Saudi Aramco подали запрос в ФАС на покупку доли в "Новомете"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) согласовали основные условия по инвестированию в холдинг "Новомет", занимающийся разработкой и производством нефтепогружного оборудования, говорится в сообщении РФПИ.

РФПИ от лица консорциума направил соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Ранее сообщалось, что партнеры претендуют на 30% в компании.

"Новомет" уже начал поставки оборудования в Саудовскую Аравию и в будущем планирует их наращивать, прокомментировал глава компании Максим Перельман. Фонд также намерен поддержать экспансию компании и на другие рынки Ближнего Востока, отметил в свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Основным профилем "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners.

"Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.