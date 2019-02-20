В СФ предлагают ввести льготное рефинансирование по ипотеке для граждан, попавших в беду

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагает ввести механизм льготного рефинансирования по ипотеке для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для которых президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал ввести ипотечные каникулы, сообщили в среду журналистам в пресс-службе комитета.

"Мы уже работаем в направлении совершенствования ипотечного продукта, разрабатываем меры по упрощению рефинансирования для кредитов с использованием материнского капитала. Президент поддержал инициативу по ипотечным каникулам, мы предлагаем ввести механизм льготного рефинансирования для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - пояснил первый зампред комитета Николай Журавлев, которого цитирует пресс-служба.

По словам Журавлева, комитет также предлагает снять излишние административные барьеры и расходы для покупателей жилья, исключив требование об обязательном нотариальном заверении ипотечных договоров.

В ходе послания глава государства сделал ряд важных заявлений о развитии жилищной сферы в контексте поддержки российских семей. Так, семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки, отметил президент. Кроме того, льгота по ипотечной ставке для семей с детьми в размере 6% годовых должна стать бессрочной, в итоге программа может охватить 600 тыс. семей, полагает он.

Также Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода, и создать программу поддержки ипотечного кредитования частных домов.