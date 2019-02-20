Единороссы проследят за рекультивацией 30 крупных свалок в городах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Активисты проекта "Единой России" "Чистая страна" в течение двух лет проконтролируют рекультивацию 30 крупных свалок, расположенных на территории городов. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба партии.

В послании Федеральному собранию в среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ликвидации свалок, расположенных в городской черте.

"Единая Россия" в рамках партпроекта "Чистая страна" обеспечит партийный и общественный контроль за рекультивацией 30 крупных проблемных свалок в черте городов в ближайшие два года", - приводит пресс-служба слова координатора проекта, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

По его словам, ранее единороссы предложили оборудовать все полигоны отходов камерами с возможностью онлайн-трансляции процесса рекультивации. "Граждане должны иметь возможность наблюдать, как идет рекультивация свалок. Здесь должен быть строгий общественный контроль, который будет обеспечен со стороны "Единой России", - заявил Бурматов.

Он отметил, что для выполнения поручения президента о повышении доли переработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60% необходима полноценная система раздельного сбора мусора. "Должна быть нормальная мусоросортировка, отходы должны отправляться не на полигоны, не сваливаться под открытым небом, а они должны быть отправлены на переработку, утилизацию, вторичное использование, заключены в замкнутый цикл. Эта отрасль должна стать полноценной", - заключил Бурматов.