"Аэрофлот" вошел в топ-10 международного рейтинга по лучшему клиентскому сервису

ТАСС, 20 февраля. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - вошел в десятку международного рейтинга компаний по лучшему клиентскому сервису. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете аудиторской компании KPMG.

В докладе говорится, что "Аэрофлот" занимает восьмое место в международном рейтинге клиентоориентированности. "Аэрофлот" - единственный российский бренд в десятке лидеров нашего исследования <...> "Аэрофлот" подчеркивает, что обладает самым молодым воздушным парком, что создает у потребителя уверенность в комфортности и безопасности", - отмечают составители доклада.

В качестве примера высокого качества обслуживания клиентов, в отчете указывается, что на бортах самолетов авиаперевозчика кормят пассажиров, есть возможность транспортировки негабаритного багажа, подарки детям и пунктуальность. "Еще одно преимущество "Аэрофлота" - удобная и популярная бонусная программа", - сказано в докладе.

Составители отчета полагают, что для повышения качества обслуживания клиентов "Аэрофлот" делает основную ставку на цифровые инновации, что "обеспечивает рост лояльности клиентов и выручки". "В настоящее время "Аэрофлот" - один из лидеров на авиационном рынке по активному освоению цифровых технологий для улучшения потребительского опыта. Благодаря быстрому внедрению новых технологий компания смогла повысить эффективность своей коммерческой деятельности и увеличить удовлетворенность клиентов своими услугами", - говорится в заключении экспертов.

Лидером рейтинга клиентоориентированности, согласно приведенным данным, стал Samsung. В тройку также вошли сеть магазинов спортивной одежды и обуви Nike и производитель косметики Yves Rocher. За ними идут сеть Sony, платежная система Visa, магазины Leroy Merlin, платежная система Mastercard. Десятку замыкают магазины IKEA и Adidas.

Опрос проходил в конце 2018 года. В нем приняли участие более 5 тыс. человек, которые рассказали об их потребительском опыте.

О компании

KPMG - международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Офисы организации работают в 154 странах мира.

Компания оказывает три вида услуг: аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Консультационные услуги, в свою очередь, подразделяются на три группы: управленческое консультирование, рисковое консультирование и реструктуризация с ведением дел. Международная штаб-квартира расположена в Нидерландах.