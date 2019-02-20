В Липецкой области окажут "реальную поддержку" актуальным для региона направлениям работы

ЛИПЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены оказать "реальную поддержку" актуальным для региона направлениям работы, сообщил врио главы администрации области Игорь Артамонов по итогам оглашения президентом РФ послания Федеральному собранию.
"Прозвучали многие актуальные для нашей области направления работы", - сказал он, отметив, что речь, в частности, идет о помощи многодетным семьям, дальнейшем развитии сельских территорий, цифровизации, решении проблем экологии, формировании цивилизованной и безопасной системы переработки отходов. "Все эти аспекты получат реальную материальную, кадровую и другие формы государственной поддержки", - сказал Артамонов.
В этой связи он напомнил о задаче, поставленной главой государства, чтобы россияне уже в этом году почувствовали реальные перемены к лучшему. "Масштабные инвестиции в здравоохранение, образование, жилищное строительство позволят значительно повысить уровень и качество жизни в регионах", - подчеркнул Артамонов.