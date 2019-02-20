В Липецкой области окажут "реальную поддержку" актуальным для региона направлениям работы

"Прозвучали многие актуальные для нашей области направления работы", - сказал он, отметив, что речь, в частности, идет о помощи многодетным семьям, дальнейшем развитии сельских территорий, цифровизации, решении проблем экологии, формировании цивилизованной и безопасной системы переработки отходов. "Все эти аспекты получат реальную материальную, кадровую и другие формы государственной поддержки", - сказал Артамонов.

В этой связи он напомнил о задаче, поставленной главой государства, чтобы россияне уже в этом году почувствовали реальные перемены к лучшему. "Масштабные инвестиции в здравоохранение, образование, жилищное строительство позволят значительно повысить уровень и качество жизни в регионах", - подчеркнул Артамонов.