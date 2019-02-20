{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

В Липецкой области окажут "реальную поддержку" актуальным для региона направлениям работы

Врио главы региона Игорь Артамонов отметил, что речь идет о помощи многодетным семьям, развитии сельских территорий, цифровизации, решении проблем экологии

ЛИПЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены оказать "реальную поддержку" актуальным для региона направлениям работы, сообщил врио главы администрации области Игорь Артамонов по итогам оглашения президентом РФ послания Федеральному собранию.

На эту тему
Ипотека, демография, борьба с раком. Главное из послания Путина Федеральному собранию

"Прозвучали многие актуальные для нашей области направления работы", - сказал он, отметив, что речь, в частности, идет о помощи многодетным семьям, дальнейшем развитии сельских территорий, цифровизации, решении проблем экологии, формировании цивилизованной и безопасной системы переработки отходов. "Все эти аспекты получат реальную материальную, кадровую и другие формы государственной поддержки", - сказал Артамонов.

В этой связи он напомнил о задаче, поставленной главой государства, чтобы россияне уже в этом году почувствовали реальные перемены к лучшему. "Масштабные инвестиции в здравоохранение, образование, жилищное строительство позволят значительно повысить уровень и качество жизни в регионах", - подчеркнул Артамонов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипецкая областьПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
ЦБ в январе закупил около 6 тонн золота в международные резервы
При этом стоимость золота в резервах, по данным регулятора, выросла до $89,46 млрд
Читать полностью