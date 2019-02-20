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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Власти Адыгеи намерены активизировать работу по дорожному строительству в регионе

По словам Мурата Кумпилова, регион "крайне заинтересован" в участии в федеральных проектах по созданию новых транспортных подходов

МАЙКОП, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены активизировать работу по строительству автомобильных дорог. Об этом сообщил в среду журналистам глава региона Мурат Кумпилов по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Обозначенные Владимиром Путиным задачи по развитию дорог для нас приоритетные и убеждают в необходимости активизировать работу по дорожному строительству", - сказал Кумпилов.

Он отметил, что регион "крайне заинтересован" в участии в федеральных проектах по созданию новых транспортных подходов, в том числе через Адыгею в Крым.

В этой связи Кумпилов напомнил, что Адыгея является связующим звеном на юге страны по пути к черноморскому побережью и административным центрам регионов юга России. С открытием Крымского моста республика, по словам Кумпилова, почувствовала увеличение автомобильного потока по трассе М-4 "Дон".

"Поэтому развитие транспортной сети имеет большое значение для региона", - подчеркнул он.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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