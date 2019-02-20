Ставрополье планирует в 2019 году реализовать 10 инвестпроектов в АПК

ПЯТИГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Ставропольского края планируют в 2019 году реализовать 10 проектов общей стоимостью более 21,9 млрд рублей и создать около 1,5 тыс. рабочих мест, сообщил в среду ТАСС заместитель министра сельского хозяйства края Олег Юрченко.

"Намечено 10 инвестпроектов, всего на 21,9 млрд рублей, появится порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест <…> Этих результатов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, основными из которых являются льготное кредитование и освобождение инвесторов от налога на имущество и прибыль", - отметил Юрченко.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, в число проектов вошли три тепличных комплекса - вторые очереди компаний "Солнечный дар" и "Долина Солнца", а также агрокомплекс "Восточный", общей площадью более 60 га.

На комплексе по производству мяса индейки компании "Агро-плюс завершится третий этап с увеличением мощности до 14,1 тыс. т, будут построены две молочно-товарные фермы на 4 тыс. голов. Помимо этого, есть два проекта по закладке садов общей площадью 327 га и два проекта по переработке мяса с производственной мощностью 85,9 т.

В структуре инвестиций присутствуют как местные инвесторы, так и крупные российские компании. Свое присутствие в крае укрепляют крупнейший производитель тепличных овощей в регионе АПХ "ЭКО-культура" и АИК "Агрико". Последняя продолжает реализацию проекта агропарка "Ставрополье", очередным этапом которого является мясоперерабатывающий завод. В крае появляются новые инвесторы - группа компаний "Дамате", начала реализацию крупного проекта по производству и переработке баранины.

В 2018 году в крае были реализованы восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 8,34 млрд рублей, создано 874 рабочих места, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.