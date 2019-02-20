РЖД планируют закупить в 2019 году более 670 новых локомотивов на 88,6 млрд рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует в 2019 году направить на обновление локомотивного парка по инвестиционной программе 88,6 млрд рублей. Всего компания намерена закупить 674 локомотива, говорится в сообщении РЖД.

Наибольшее количество новых машин будет поставлено в локомотивные депо Кинель, Иланская, Лянгасово, Самара, Чита.

В структуре поставок тягового подвижного состава - 356 электровозов, в том числе 35 - пассажирских. Кроме того, планируется приобрести 318 тепловозов, в том числе 4 пассажирских локомотива. Парк грузовых тепловозов пополнят, в том числе, 12 новых локомотивов серии 3ТЭ25К2М - это самый мощный в России тепловоз, разработанный для эксплуатации в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути, прежде всего на БАМе. Кроме того, намечено расширить модельный ряд закупаемых маневровых локомотивов.

По итогам 2018 года РЖД направили на приобретение локомотивов 79,3 млрд рублей. Всего было закуплено 597 локомотивов, из них 348 электровозов (в том числе 40 пассажирских и 308 грузовых) и 249 тепловозов, в том числе 8 пассажирских, 97 грузовых и 144 маневровых. Всего в парке РЖД в настоящее время более 20 тыс. локомотивов.