Система фильтрации интернет-трафика для детей заработает до конца 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор до 31 декабря 2021 года должен запустить работу системы фильтрации интернет-трафика для детей. Это следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика РФ", опубликованного на сайте правительства РФ.

В то же время в области образования до конца 2021 года должна быть создана система, которая позволит удовлетворять потребности рынка в области информационной безопасности. Ответственным за исполнение этой задачи назначено Министерство науки и высшего образования РФ.

Указанные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национального проекта.

С 1 сентября 2012 года в России вступил в силу закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Были ужесточены требования к размещению информации, ограниченной к распространению среди детей, прежде всего в интернете.

СМИ обязали сообщать о том, для какой возрастной категории предназначена их информация. Также были созданы механизмы идентификации и принудительного удаления интернет- страниц, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории России.