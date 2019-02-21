Bloomberg: разработчики смогут создавать универсальные приложения для Apple с 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple может предоставить уже к 2021 году сторонним разработчикам программного обеспечения (ПО) возможность создавать универсальные приложения, которые будут работать на всех основных выпускаемых компанией устройствах. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg .

"Финальная цель многоступенчатого проекта под кодовым названием Marzipan - к 2021 году предоставить возможность разработчикам создавать одно приложение, которое будет работать как на устройствах iPhone и iPad, так и на компьютерах MacBook и iMac", - приводит агентство слова специалиста, знакомого с данной инициативой Apple.

Как отмечает Bloomberg, успешная реализация проекта должна привести к увеличению ПО, создаваемого сторонними разработчиками для Apple. Ожидается также, что расширится использование устройств, выпускаемых американской компанией. При этом уйдет в прошлое ощутимая разница во времени между выпуском приложений для мобильных гаджетов (операционная система iOS) и для компьютеров (операционная система macOS).

В настоящее время сторонним разработчикам приходится создавать по две версии своих приложений: для iOS и для macOS. Это отнимает у них немало ресурсов и тормозит выход новых программных продуктов на рынок.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные" часы Apple Watch и другие устройства. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире. В августе 2018 года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, однако затем снизилась и в настоящее время составляет чуть более $800 млрд.