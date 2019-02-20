Samsung покажет три смартфона Galaxy S10. Чего ждать от сегодняшней презентации?

"Доходы снизились из-за возросших трат на маркетинг и сократившейся выручки, что связано с неожиданно слабыми продажами Galaxy S9", — сообщила Samsung акционерам по итогам II квартала 2018 года. Наверное, руководители компании сидели в недоумении: они выпустили два отличных, может быть, даже лучших смартфона на рынке, но люди не хотели их покупать.
Главная проблема флагманов Samsung была в том, что они лишь чуть-чуть превосходили модели, которые вышли годом ранее (и с тех пор заметно подешевели), а технические особенности, которые еще вчера выделяли южнокорейские флагманы, быстро стали общим местом. Конкуренты даже кое в чем переплюнули Samsung: Huawei следом выпустила P20 Pro с тремя камерами, Xiaomi — слайдер Mi Mix 3 с экраном без датчиков сверху и "подбородка" снизу.
Galaxy S9 и S9+ были замечательными аппаратами, но трудно было найти причину выбрать именно их. По слухам, таких низких продаж у флагманов Samsung не было со времен Galaxy S3.
Что особенного в новых моделях
Новые Galaxy S10 точно не спутаешь с предшественниками. Выступы сверху и снизу сделали еще немного тоньше — диагонали экранов увеличились, а размеры аппаратов остались почти теми же. Фронтальные камеры встроили прямо в матрицы. Рядом с дисплеями совсем без вырезов — например, в представленном на полдня раньше Vivo V15 Pro или том же Xiaomi Mi Mix 3 —задумка инженеров Samsung кажется полумерой.
Линейка Galaxy S теперь тоже состоит из трех аппаратов, как Huawei P и последние iPhone. S10 — основная модель, S10+ — крупная версия с улучшенными характеристиками, S10e — "тоже флагман" попроще, как iPhone XR. Две старшие модели, кроме размеров и емкости батареи, отличаются фронтальными камерами — в S10+ она двойная и позволяет размыть фон на автопортретах, но ради этого пришлось увеличить вырез в экране. Также S10+ можно будет купить с керамическим корпусом, 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной, другой вопрос — нужно ли.
Разница между S10, S10+ и младшей моделью больше, чем кажется на первый взгляд. Сходство у них, по сути, одно — процессор. В S10e стоит экран с разрешением в полтора раза меньше (все равно большим), сканер отпечатка пальца встроен не в экран, а в кнопку питания сбоку (все равно удобнее, чем на задней стороне, как раньше), основная камера не тройная, а двойная (нет модуля с телеобъективом), фронтальная — одиночная, как в S10, но попроще. На фотографиях это заметно не сразу, но у S10e более толстые рамки вокруг экрана, они не скруглены по бокам, а закрывает его стекло прошлого поколения.
Как всегда, новые флагманы Samsung напичканы передовыми технологиями. Правда, не всегда ясно, где и когда их использовать. Например, фронтальные камеры записывают видео с разрешением 4K — это больше, чем у экранов S10, S10+ и практически всех других смартфонов. По идее на монтаже в таких роликах можно менять крупность планов, приближая или удаляя изображение без видимой потери качества. Но трудно представить, что кто-то будет так стараться для истории в Instagram (где ролик все равно сожмется).
Некоторые другие инновации тоже обладают скорее умозрительными преимуществами. Так, все три модели поддерживают новый стандарт передачи данных Wi-Fi 6, но для этого нужны специальные роутеры — вряд ли такие скоро появятся в каждом офисе и кафе. Еще новые флагманы могут служить беспроводной зарядкой: достаточно положить на них совместимое устройство, например, беспроводные наушники из комплекта поставки. Но батареи в линейке S10, да и в других смартфонах, не такие большие, чтобы делиться энергией. В прошлогоднем Galaxy Note9 стоит аккумулятор на 4000 мА*ч (почти такой же, как в S10+), и к концу дня при умеренном использовании он разряжается до 30–40% — особенно не расщедришься.
Кто соперничает с флагманами Samsung
Насколько можно судить, Samsung снова сделала замечательные, в чем-то даже избыточные смартфоны. Только в прошлый раз этого оказалось мало, чтобы убедить покупателей. С какой стороны ни посмотри, Galaxy S10, особенно две старшие модели, не потеряются на фоне конкурентов. Но в них нет ничего уникального и одновременно действительно полезного — все же заряжать другие устройства без кабеля нужно (и хочется) редко.
В этих условиях решающее значение имеют цена и отношение к бренду. Сколько будут стоить новинки в России, пока неизвестно. Цены, которые назывались в утечках, в переводе на рубли составляют 58 тыс. за S10e, 69 тыс. за S10 и 77,5 тыс. за S10+ с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Судя по саркастической рекламе, появляющейся каждый год, в Samsung главным соперником видят Apple и ее iPhone. В сравнении с iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max все Galaxy S10 выглядят привлекательно: цены на аппараты Apple с 64 ГБ (как всегда, карту памяти в них не вставишь) начинаются соответственно с 66 тыс. руб., 89,5 тыс. руб. и 98,6 тыс. руб. Правда, для поклонников Apple деньги обычно не аргумент, даже если их не хватает.
Прошлогодние Galaxy S9 и S9+ выглядят не так свежо, как раньше, и на бумаге уступают новинкам по характеристикам, но практике разница, скорее всего, будет не такой уж заметной. Зато "девятки" подешевели. В магазине Samsung за S9 просят 50 тыс. руб., а за S9+ — от 56 тыс. руб. У серых продавцов их можно купить еще примерно на 15 тыс. дешевле. Официальная цена на другой прошлогодний флагман Samsung, Galaxy Note9, намного выше — 71,5 тыс. руб., хотя от S9+ он отличается только увеличенной батареей и стилусом. Но серые Note9 можно купить и за 45 тыс. руб.
Наконец, еще есть флагманы китайских компаний. Huawei Mate 20 Pro с лучшей камерой среди смартфонов по версии сайта DxOMark стоит от 60 тыс. руб, P20 Pro — от 40 тыс. руб. и наверняка скоро подешевеет, потому что через месяц Huawei покажет его преемника — P30 Pro. Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 производитель продает за 45 тыс. руб., примерно столько же попросят за Mi9, который был представлен этим утром. А после выставки Mobile World Congress, которая начнется в Барселоне 25 февраля, конкурентов у всех Galaxy S10 станет еще больше.
Предзаказ на одну из новых моделей можно будет оформить сразу после презентации, но продажи начнутся только 8 марта.
Марат Кузаев