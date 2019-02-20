Samsung покажет три смартфона Galaxy S10. Чего ждать от сегодняшней презентации?

"Доходы снизились из-за возросших трат на маркетинг и сократившейся выручки, что связано с неожиданно слабыми продажами Galaxy S9", — сообщила Samsung акционерам по итогам II квартала 2018 года. Наверное, руководители компании сидели в недоумении: они выпустили два отличных, может быть, даже лучших смартфона на рынке, но люди не хотели их покупать.

Главная проблема флагманов Samsung была в том, что они лишь чуть-чуть превосходили модели, которые вышли годом ранее (и с тех пор заметно подешевели), а технические особенности, которые еще вчера выделяли южнокорейские флагманы, быстро стали общим местом. Конкуренты даже кое в чем переплюнули Samsung: Huawei следом выпустила P20 Pro с тремя камерами, Xiaomi — слайдер Mi Mix 3 с экраном без датчиков сверху и "подбородка" снизу.

Galaxy S9 и S9+ были замечательными аппаратами, но трудно было найти причину выбрать именно их. По слухам, таких низких продаж у флагманов Samsung не было со времен Galaxy S3.

Что особенного в новых моделях

Новые Galaxy S10 точно не спутаешь с предшественниками. Выступы сверху и снизу сделали еще немного тоньше — диагонали экранов увеличились, а размеры аппаратов остались почти теми же. Фронтальные камеры встроили прямо в матрицы. Рядом с дисплеями совсем без вырезов — например, в представленном на полдня раньше Vivo V15 Pro или том же Xiaomi Mi Mix 3 —задумка инженеров Samsung кажется полумерой.

Линейка Galaxy S теперь тоже состоит из трех аппаратов, как Huawei P и последние iPhone. S10 — основная модель, S10+ — крупная версия с улучшенными характеристиками, S10e — "тоже флагман" попроще, как iPhone XR. Две старшие модели, кроме размеров и емкости батареи, отличаются фронтальными камерами — в S10+ она двойная и позволяет размыть фон на автопортретах, но ради этого пришлось увеличить вырез в экране. Также S10+ можно будет купить с керамическим корпусом, 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной, другой вопрос — нужно ли.

Разница между S10, S10+ и младшей моделью больше, чем кажется на первый взгляд. Сходство у них, по сути, одно — процессор. В S10e стоит экран с разрешением в полтора раза меньше (все равно большим), сканер отпечатка пальца встроен не в экран, а в кнопку питания сбоку (все равно удобнее, чем на задней стороне, как раньше), основная камера не тройная, а двойная (нет модуля с телеобъективом), фронтальная — одиночная, как в S10, но попроще. На фотографиях это заметно не сразу, но у S10e более толстые рамки вокруг экрана, они не скруглены по бокам, а закрывает его стекло прошлого поколения.