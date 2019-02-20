Moody's повысило рейтинг банка "Открытие" до "Ва2" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило депозитный рейтинг банка "Открытие" до уровня "Ва2" с "В1", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингу был изменен с "позитивного" на "стабильный".

"На изменение рейтингов повлияло в том числе значительное снижение подверженности банка непрофильным активам после их передачи в банк "Траст" в рамках программы финансового оздоровления, а также прогресс в упорядочении структуры группы после слияния с Бинбанком. Кроме того, на повышение рейтингов повлиял возврат банка "Открытие" к прибыли в соответствии с его новой стратегией развития, а также поддержка российского правительства", - отмечается в сообщении.

Банк "ФК Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков.