В Госдуме заявили, что план реализации послания президента РФ будет готов к 18 марта

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. План реализации оглашенного в среду послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет готов к 18 марта. Об этом сообщил ТАСС глава межфракционной рабочей группы по реализации положений послания, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По его словам, на заседании Совета Думы в среду фракциям и комитетам нижней палаты было предложено в срок до 27 февраля представить в группу предложения по выполнению поставленных в послании задач. "Рабочая группа их проанализирует, 12 марта соберется на заседание, а к 18 марта представит на Совет Думы сам план реализации послания. Фактически у нас меньше месяца времени", - сказал первый зампредседателя Госдумы.

Решение конкретных социальных проблем

По мнению Жукова, нынешнее послание "довольно сильно отличалось от предыдущего". "Оно было посвящено решению совершенно конкретных социально-экономических проблем, прежде всего социальных, - считает он. - Частично речь шла о развитии национальных проектов, частично были предложены новые решения вопросов, связанных с качеством жизни людей". Это темы здравоохранения, образования, социальной поддержки, ипотеки и многое другое, обратил внимание политик, напомнив, что в ряде случаев глава государства "прямо сказал, какие законы нужно принять".

Отвечая на вопрос о том, какие, по его мнению, законопроекты по реализации послания должны быть внесены уже в ближайшее время, первый вице-спикер указал на слова Путина о необходимости обеспечения социальными доплатами сверх прожиточного минимума. "Очевидно, что нужно будет в ближайшее время принять такой законопроект", - подчеркнул Жуков.

Кроме того, необходимо в ближайшее время реализовать положения послания, "касающиеся снижения нагрузки по налогу на имущество, и тезис о том, что чем больше детей, тем меньше налогов", добавил парламентарий.

Уменьшение давления на бизнес

Комментируя заявления президента о необходимости уменьшения давления со стороны силовиков на бизнес, Жуков высказал мнение, что, "скорее всего, они были адресованы правоприменителям". "Но, возможно, нужно [и законодательно] конкретизировать некоторые вещи", - предположил он.

"Президент говорил о том, что часто бывает, что ко всему коллективу той или иной компании применяют такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору, в случае каких-то нарушений, - отметил первый зампредседателя Госдумы. - Хотя люди могли просто работать на одном предприятии, и совершенно необязательно, что они являются организованной преступной группой". "Здесь нужно посмотреть, может быть, нужно поменять какие-то формулировки, либо это именно обращение к правоохранительным органам", - добавил политик.

Реформа контрольно-надзорной деятельности

Одной из ключевых частей послания Жуков считает слова Путина о предстоящем пересмотре всего массива документов в сфере регулирования. "В основном это ведомственные инструкции, которые регулируют самые различные сферы нашей жизни. По сути, за неполные два года нужно пересмотреть все нормативные документы, касающиеся контрольно-надзорной деятельности", - констатировал он, не исключив, что "частично это затронет и законодательство".

"Речь идет обо всех видах контроля, нужно будет посмотреть, видимо, исходя из риск-ориентированного подхода все нормативные документы", - считает Жуков. Он напомнил, что такой подход предполагает, что "регулирование осуществляется, только если есть угроза безопасности человека и так далее, а если ее нет, тогда нет и регулирования".

Еще одной очень важной темой послания является инициатива об освобождении от НДС застройщиков, которые бесплатно передают социальные объекты, сказал первый вице-спикер. "Это будет востребовано, по сути, они строят и отдают бесплатно школу, детский сад или поликлинику, а еще и НДС платят. Они ведь и так их отдают государству", - заметил политик.

Жуков подтвердил, что целый ряд положений послания потребует принятия поправок в бюджет. "Надо будет дополнительно выделять деньги в связи с перерасчетом пенсий, на дополнительные выплаты на первого и второго ребенка, на льготы по ипотеке молодым семьям, - перечислил он. - Возможно, эти средства будут выделяться из дополнительных доходов бюджета, возможно - из резерва". Соответствующие поправки в главный финансовый документ страны должно будет инициировать правительство, заключил глава думской рабочей группы.