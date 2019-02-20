Голикова: почти 770 тыс. семей получат пособия на первого и второго ребенка с 2020 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина расширить категории граждан, претендующих на пособия при рождении первого и второго ребенка, позволит охватить льготой около 770 тыс. семей с 1 января 2020 года. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире Первого канала.

"Сегодня те меры, которые оказываются, охватывают приблизительно 520 тыс. наших семей. Эта мера, по нашим оценкам, позволит расширить это до почти 770 тыс. наших семей", - пояснила она, указав что с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов.

Так, семья из четырех человек сможет рассчитывать на государственную поддержку при доходе в 90 тыс. По словам Голиковой, в настоящее время на льготу претендуют семьи с доходом до 1,5 прожиточного минимума на члена семьи.

Раннее глава Минтруда Максим Топилин сообщил ТАСС, что меры поддержки по выплате пособий на первенца и второго ребенка коснутся 70% семей.

В среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.

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