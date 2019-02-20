Цена нефти Brent превысила $67

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% по состоянию на 19:10 мск, до $67,07 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $67 за баррель 19 ноября.

На этом фоне российская валюта укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара опустился на 24 копейки, до 65,52 рубля, а курс евро - на 14 копейки и составил 74,43 рубля.