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Мировые цены на нефть
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Цена нефти Brent превысила $67

Такая отметка достигнута впервые с 19 ноября
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% по состоянию на 19:10 мск, до $67,07 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

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В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $67 за баррель 19 ноября.

На этом фоне российская валюта укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара опустился на 24 копейки, до 65,52 рубля, а курс евро - на 14 копейки и составил 74,43 рубля.

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Мировые цены на нефть
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