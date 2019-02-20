Голикова: правительство поможет дотационным регионам в реализации предложений президента

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство предоставит дополнительные средства тем субъектам РФ, у которых окажется недостаточно средств для выполнения социальных задач послания президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире Первого канала .

"Бюджеты регионов и в 2018 году, и сейчас, в первые месяцы 2019 года исполняются стабильно, доходы у нас превышают плановые назначения на уровне порядка 15%. Безусловно, есть дотационные регионы, которые всегда получают финансовую поддержку из федерального центра. Мы оценим это все. В случае, если у них будет недостаточно финансовых ресурсов, то федеральный бюджет предоставит дополнительную финансовую помощь", - сказала она.

Голикова также добавила, что все обозначенные президентом социальные меры будут обеспечены и включены в бюджет.

20 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. В самом начале своего выступления он заявил, что послание сосредоточено, прежде всего, на вопросах внутреннего социального и экономического развития России с акцентом на задачах, которые были поставлены в майском указе и развернуты в национальных проектах. Ключевые предложения, озвученные президентом, касались преимущественно социальной сферы.

Особое внимание Путин уделил мерам по поддержке семей с детьми. В частности, глава государства предложил увеличить выплаты на рождение ребенка и пособия по уходу за детьми с инвалидностью, полностью решить проблему с яслями, установить ряд льгот по ипотечному кредитованию и налогообложению для многодетных семей.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что расходы на реализацию социального блока послания президента, по предварительным оценкам, составят порядка 80 млрд рублей. В то же время, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, общие дополнительные расходы бюджета РФ на поручения президента составят 100-120 млрд рублей в год.