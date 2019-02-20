Росрыболовство: производство устриц в Крыму может вырасти на треть

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) прогнозирует увеличение объемов производства устриц в Крыму приблизительно до 30%. Об этом сообщил журналистам в среду замглавы ведомства Василий Соколов.

"По данным, которые попадают в официальную статистику минсельхоза республики, идет существенное увеличение объемов [производства] устриц примерно на 20-30%. <...> В целом мы видим положительную динамику за последние три года. В ближайшие несколько лет ожидаем кратный рост [производства] в тоннах", - сказал Соколов, отметив, что рост производства связан с новыми сформированными на территории республики хозяйствами.

Ранее сообщалось, что объем выращенных в Крыму товарных устриц в 2018 году составил 174 тонны, что на 54 тонны больше, чем в 2017 году. В сентябре 2018 года Соколов сообщал, что через два года в Крыму планируют выращивать 1 млн устриц в год.