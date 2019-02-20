Послы ЕС утвердили в предпоследнем чтении газовую директиву Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС утвердил в среду в предпоследнем чтении текст поправок в газовую директиву Евросоюза, согласованный 12 февраля на технических переговорах между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС. Об этом сообщается в среду на странице в Twitter пресс-службы Совета ЕС.

Этот документ должен распространить энергетические нормы ЕС, включая третий энергопакет, на "Северный поток - 2".

"Комитет постоянных представителей ЕС только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве", - говорится в сообщении.

Ранее источник ТАСС сообщил, что 4 марта этот документ будет представлен для утверждения Совету ЕС на уровне министров энергетики. Европарламент должен официально утвердить текст на предстоящей в марте сессии в Страсбурге. Далее директива будет опубликована в официальном журнале ЕС и вступит в силу на 20-й день после публикации. Затем каждое государство сообщества должно будет привести свое национальное законодательство в соответствие с этим документом.

Доработанная газовая директива распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. Согласно документу, оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Впрочем, Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из-под действия этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с Еврокомиссией.

По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", но может создать дополнительные проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков окупаемости проекта.

В новость были внесены изменения (22:47 мск) - приводится новая цитата, меняется источник