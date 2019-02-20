"Русгидро": бояться снижения выработки электричества Бурейской ГЭС из-за оползня не стоит

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Компания "Русгидро" считает некорректными утверждения о возможном снижении выработки электроэнергии Бурейской ГЭС из-за оползня в Хабаровском крае. Об этом заявили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

В декабре 2018 года примерно в 70 км от села Чекунда из-за оползня обрушилась часть сопки, которая полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. Затор был расчищен военными, проделавшими канал, по которому сейчас идет вода. Заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов заявил, что часть объема воды все равно не будет участвовать в выработке электроэнергии станцией.

"Говорить о каком-либо возможном снижении выработки электроэнергии Бурейской ГЭС в настоящее время некорректно. По оценке специалистов института АО "Ленгидропроект", размыв прорана (нового русла) в завале под воздействием протекающей через него воды будет увеличиваться. Как ожидается, этот процесс усилится в весенне-летний период 2019 года и особенно - при прохождении дождевых паводков", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

В "Русгидро" добавили, что Бурейская ГЭС работает в штатном режиме с выработкой электроэнергии и расходом воды, характерными для зимнего периода.

Бурейская ГЭС - крупнейшая электростанция Дальнего Востока России. Установленная мощность станции - 2010 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии составляет 7,1 млрд кВт/ч. Станция производит почти 17% всей электроэнергии, генерируемой в Объединенной энергосистеме Востока.