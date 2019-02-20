Кабмин распределит 41,57 млрд рублей аграрных субсидий и рассмотрит ряд законопроектов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит на заседании в четверг ряд законопроектов и распределит бюджетные средства в сферах агропромышленного комплекса, соцзащиты и спорта.

В частности, будет рассмотрен законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, и межведомственном обмене информацией из этого перечня. Члены правительства обсудят и проект о введении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней. Еще один законопроект в повестке дня предлагает ввести ограничение для регионов по установлению энерготарифов на оптовом и розничном рынках, которые бы не соответствовали установленным федеральными властями предельным максимальным и минимальным уровням.

Кабинет министров также обсудит выделение 41,57 млрд рублей регионам на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Еще 295 млн рублей предлагается распределить между субъектами РФ для софинансирования расходов на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Минстрою РФ предлагается выделить бюджетные средства на подготовку Омска к проведению XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2019 году.

Кроме того, кабмин намерен через Минспорт РФ выделить субсидию Федерации бокса России на оплату взноса в Международную ассоциацию любительского бокса за право проведения в 2019 году чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге и чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.