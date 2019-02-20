Эксперты: поднятые в послании Путина вопросы экологии важны для улучшения жизни россиян

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Экологические вопросы, поднятые президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, в том числе реформа системы обращения с отходами, работа по снижению вредных выбросов в воздух и закрепление границ заповедников, имеют большое значение для улучшения качества жизни россиян и сохранения природы для следующих поколений. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Путин, выступая с посланием 20 февраля, отметил, что реформа отрасли обращения с отходами не должна вылиться в беспочвенное повышение тарифа на вывоз мусора для населения. По словам главы государства, необходимо создать цивилизованную и безопасную систему, а долю отходов, отправляемых на сортировку, повысить с 8-9% до 60%.

"Сложная задача увеличения [доли] переработки мусора связана не только с подготовкой инфраструктуры, но и с работой с населением: люди должны быть готовы переходить на раздельный сбор мусора. Мы этим занимались и будем заниматься. Также президент сказал, что люди должны понимать, за что они платят. Мы хотим отследить это, и к 1 марта мы готовим наш народный доклад [о ходе реализации реформы]", - рассказала ТАСС сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева.

"Самое главное - оценка президентом хода реформы мусорной отрасли. Люди видят, что платить стали больше, но пока не видят, за что. Это полностью совпадает с данными, которые получает наш комитет: где-то существенно выросли платежи для граждан, иногда в разы, но не была создана территориальная схема, не был запущен раздельный сбор отходов и не появилось полноценной переработки", - сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, поставленную задачу перерабатывать к 2024 году 60% коммунального мусора невозможно выполнить без раздельного сбора отходов, а в России "сейчас он внедрен только в каждом пятом субъекте РФ".

Глава ассоциации операторов в области обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин считает, что президент продемонстрировал, что не выпускает тему реформы из поля зрения.

Чистый воздух и лучшие технологии

Выступая перед Федеральным собранием, Путин также отметил важность перехода на наилучшие доступные технологии и строгие природоохранные стандарты для жителей крупнейших индустриальных центров страны, в первую очередь 12 городов, о которых он говорил в послании в 2018 году. Эти города "нужно вывести из зоны настоящего экологического бедствия" и сократить выбросы загрязняющих веществ не менее чем на 20%, уточнил президент. Чтобы предприятия не смогли уклониться от этих задач, считает российский лидер, необходимо конкретно прописать их обязательства и ответственность и включить это в закон о квотировании выбросов.

В федеральном проекте "Чистый воздух", входящем в состав нацпроекта "Экология", перечислены 12 городов, упомянутых президентом. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Документ направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух. К 2024 году совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в этих городах должен снизиться более чем на 20% по сравнению с 2017-м.

"У нас есть города, которые в буквальном смысле задыхаются, которые не видят неделями небо, в которых две недели могут стоять неблагоприятные [для рассеивания] метеоусловия. Снижение выбросов в этих городах на 20% - это цель, которой не достигнуть без закона о квотировании выбросов. Президент сказал, что этот закон должен быть принят в течение весенней сессии, мы готовы его принять в кратчайшие сроки ", - сказал ТАСС Бурматов.

Он отметил, что законопроект разработан и обсужден в так называемом нулевом чтении, однако правительство пока не внесло его в Госдуму.

Ревизия заповедников

В своем послании Путин поручил Минприроды провести ревизию всех заповедных территорий России и добиться, чтобы они стояли на кадастровом учете. Он потребовал "законодательно зафиксировать, что в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства".

В пресс-службе Минприроды сообщили ТАСС, что министерство уже ведет работу по постановке особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на кадастровый учет. Соответствующие процедуры выполнены в отношении 43 из них, сведения в реестр предстоит внести еще о 175, не считая тех, которые планируется воздать до 2024 года.

"На проведение необходимой деятельности в 2019 году запланировано выделение дополнительного финансирования. Результаты данной работы можно будет наблюдать на общедоступном интернет-ресурсе "Публичная кадастровая карта", где наглядно отображаются границы ООПТ", - добавили в пресс-службе.

По словам директора по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) Евгения Шварца, узаконивание границ ООПТ - серьезная проблема, назревшая десятилетие назад. Он напомнил, что если земли заповедника не поставлены на кадастр, то органы местного самоуправления могут попытаться отдать их под застройку или промышленную рубку. Поэтому, отметил Шварца, утверждение границ - крайне важная мера, хотя это дорогостоящий процесс.

"Я бы даже дополнил президента: нельзя развивать экологический туризм без того, чтобы в тесном взаимодействии с органами власти субъекта федерации не строить инфраструктуру экологического туризма вокруг охраняемых территорий. И поэтому крайне важно обеспечить взаимодействие федеральных ООПТ и органов исполнительной власти субъектов федерации, чтобы вокруг территорий без изъятий и вырубок создавать инфраструктуру для экологического туризма, так, как это происходит во всем мире. Хорошо, что президент это зафиксировал в своем послании", - сказал Шварц.

Сырье и жилье в заповеднике

"К сожалению, многие особо охраняемые природные территории были созданы достаточно давно, когда еще не было возможности описать точные границы. Они, конечно, были указаны, но очень условно - "от вершины такой-то до вершины такой-то". Иногда, например, какая-нибудь горнодобывающая компания хочет что-нибудь добывать в этом заповеднике или национальном парке, пользуясь тем, что границы не очень точные", - заметил, в свою очередь, руководитель программ по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крейдлин.

По его мнению, постановка ООПТ на кадастровый учет займет несколько лет. "Но раз президент сказал, значит, видимо, будут как-то ускоряться. Думаю, к 2024 году работы могут быть завершены, если они постараются", - добавил Крейдлин.

Цунаева указала на другую сторону вопроса с границами заповедников - связанную с людьми.

"Проблема кадастрового учета парков касается не только охранного режима заказников, но и людей, которые живут в границах этих национальных парков. Вчера я вернулась из Вологды, там есть район, который расположен вблизи одного из национальных парков. Люди страдают от того, что межевание не доведено до конца и они не могут строить свои дома, школы и любую другую инфраструктуру, хотя населенные пункты и дома там уже существуют", - сказала она.

"Президент начал свое послание со сбережения (улучшения качества жизни) народа. Все комментарии были связаны с этой общей целью. Конечно, экология - один из инструментов этого сбережения. Очень важно, где живут наши люди, чем дышат, что пьют и какой природой вокруг наслаждаются", -заключила Цунаева.