Samsung представила смартфон Galaxy S10 и другие новинки

Сотрудники Samsung продемонстрировали четыре разновидности нового флагманского смартфона Galaxy S10: стандартный, бюджетный Galaxy S10E, а также более дорогие Galaxy S10 Plus и Galaxy S10 5G. Обычный Galaxy S10 получил экран с диагональю 6,1-дюйма, Galaxy S10E - 5,8 дюйма, Galaxy S10 Plus - 6,4 дюйма, а Galaxy S10 5G - 6,7 дюйма.

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Корпорация Samsung представила в среду в Сан-Франциско (штат Калифорния) несколько новых устройств, в том числе смартфон Galaxy S10 в четырех разновидностях, а также Galaxy Fold со складывающимся экраном. Пресс-конференцию транслировали на сайте компании, на нем также опубликовали материалы, касающиеся характеристик устройств.

В большинстве стран все четыре модели будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 855, они будут иметь оперативную память от 6 до 12 ГБ, накопитель емкостью от 128 до 512 ГБ с возможностью расширения.

Масса устройств составляет от 150 до 198 граммов, самым тяжелым является Galaxy S10 5G. Все четыре смартфона имеют датчики для считывания отпечатков пальцев. В зависимости от модели устройства получили от двух до пяти камер, в компании заверяют, что это повышает качество снимков. Galaxy S10 5G, как отмечают в Samsung, может работать в сетях пятого поколения, некоторые его характеристики пока не уточняются.

Galaxy Fold со складывающимся экраном

Как пояснил на пресс-конференции старший вице-президент Samsung по маркетингу Джастин Денисон, Galaxy Fold в сложенном состоянии выполняет функции смартфона, а в разложенном - планшета. Он констатировал, что "Galaxy Fold невероятно универсален - это смартфон, планшет и камера, которая помещается в карман". Устройство оснащено шестью камерами и доступно в четырех цветах: черном, серебристом, зеленом и голубом.

Galaxy Fold получил два экрана - 4,6-дюймовый и 7,3-дюймовый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - для применения его в качестве планшета. Galaxy Fold будет поддерживать доступ к сетям пятого поколения 5G. Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 512 ГБ.

Наушники, часы, браслеты

В Сан-Франциско также были продемонстрированы беспроводные наушники Galaxy Buds, новые "умные" часы Galaxy Watch Active и браслет Galaxy Fit.

Представители Samsung заострили внимание на наличии функции, позволяющей осуществлять беспроводную зарядку наушников от Galaxy S10. Часы Galaxy Watch Active получили 1,1-дюймовый дисплей, а Galaxy Fit - 0,95-дюймовый. Оба устройства поддерживают различные функции, помогающие отслеживать информацию о параметрах организма пользователя, в том числе во время занятий спортом.

Оценки экспертов

Отраслевой интернет-портал The Verge констатировал, что Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, вероятно, будут самыми популярными в этом году смартфонами, рассчитанными на операционную систему Android. При этом отмечается, что характеристики камер данных устройств еще предстоит проанализировать, чтобы дать им взвешенную оценку.

Кроме того, специалисты полагают, что представленные модели не столь принципиально новые, каким был, к примеру, для своего времени Galaxy S8. Он был продемонстрирован в апреле 2017 года.