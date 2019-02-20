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Австралийское подразделение Toyota подверглось кибератаке

Злоумышленники не смогли получить доступ к личным данным сотрудников и клиентов компании, отметили в Toyota Australia

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Представитель регионального офиса Toyota Australia заявил, что компьютерная сеть австралийского подразделения компании подверглась хакерской атаке. Об этом в четверг сообщает телеканал SBS.

По данным телеканала, автопроизводитель пока не располагает данными об источнике атаки, однако утверждает, что отдел внутренней кибербезопасности компании полностью контролирует ситуацию в настоящий момент.

"На данном этапе мы убеждены, что в ходе кибератаки злоумышленники не смогли получить доступ к личным данным сотрудников и клиентов компании, однако во избежание любого рода компрометации наших баз данных мы активно работаем с представителями сил правопорядка и международными экспертами по кибербезопасности, чтобы как можно скорее запустить работу всех затронутых атакой систем в гарантированно безопасном режиме", - цитирует телеканал заявление пресс-секретаря Toyota Australia.

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