Австралийское подразделение Toyota подверглось кибератаке

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Представитель регионального офиса Toyota Australia заявил, что компьютерная сеть австралийского подразделения компании подверглась хакерской атаке. Об этом в четверг сообщает телеканал SBS.

По данным телеканала, автопроизводитель пока не располагает данными об источнике атаки, однако утверждает, что отдел внутренней кибербезопасности компании полностью контролирует ситуацию в настоящий момент.

"На данном этапе мы убеждены, что в ходе кибератаки злоумышленники не смогли получить доступ к личным данным сотрудников и клиентов компании, однако во избежание любого рода компрометации наших баз данных мы активно работаем с представителями сил правопорядка и международными экспертами по кибербезопасности, чтобы как можно скорее запустить работу всех затронутых атакой систем в гарантированно безопасном режиме", - цитирует телеканал заявление пресс-секретаря Toyota Australia.